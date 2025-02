Black Myth: Wukong supera 25 milhões de unidades vendidas Um enorme sucesso comercial! O post Black Myth: Wukong supera 25 milhões de unidades vendidas apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 31/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Unidades Black Myth Wukong

De acordo com relatório publicado pela Niko Partners, Black Myth: Wukong alcançou 25 milhões de unidades vendidas desde seu lançamento.

Para saber mais sobre esse impressionante sucesso e as novidades do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Killing Floor 3 tem data de lançamento anunciada e pré-venda disponível

Fantasian Neo Dimension ganha nova atualização

The Sims e The Sims 2 ganham relançamento, celebrando os 25 anos da franquia