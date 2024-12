Bleach: Rebirth of Souls agenda divulgação de novo trailer Bleach: Rebirth of Souls agenda divulgação de novo trailer O Vício|Do R7 02/12/2024 - 12h09 (Atualizado em 02/12/2024 - 12h09 ) twitter

Bleach: Rebirth of Souls

A Bandai Namco Entertainment agendou a divulgação do "trailer de anúncio" do jogo Bleach: Rebirth of Souls no YouTube.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para mais detalhes sobre o lançamento!

