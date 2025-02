Bleach: Rebirth of Souls ganha trailer especial focado em Kaien Shiba Destacando passado de Rukia com o personagem O post Bleach: Rebirth of Souls ganha trailer especial focado em Kaien Shiba apareceu... O Vício|Do R7 28/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Bandai Namco Entertainment divulgou um trailer especial do jogo Bleach: Rebirth of Souls, focado no passado de Rukia com Kaien Shiba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Dragon Ball Z: Kakarot | DLC de Daima ganha trailer

Monster Hunter Wilds ultrapassa 1.2 milhão de jogadores simultâneos

CD Projekt RED diz que não mudou rosto de Ciri em The Witcher 4