Bloober Team acredita que abandonou “fama” de produzir jogos ruins Bloober Team acredita que abandonou “fama” de produzir jogos ruins O Vício|Do R7 21/10/2024 - 09h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 09h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bloober Team Silent Hill 2

Sabemos que existia uma quantidade considerável de ceticismo em torno do lançamento do remake de Silent Hill 2, especialmente diante do histórico irregular da desenvolvedora Bloober Team.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Indiana Jones e o Grande Círculo receberá prévias da crítica nos próximos dias, diz site

Metal Gear Solid Delta terá gravações inéditas de David Hayter

Suposto título do novo jogo da Hazelight Studios é revelado