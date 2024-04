Brawlhalla se une a Star Wars em emocionante colaboração

Alto contraste

Brawlhalla Star Wars

Brawlhalla acaba de anunciar uma colaboração épica com Star Wars, trazendo personagens icônicos da franquia para o universo do jogo. Essa parceria promete empolgar os fãs de ambas as séries, unindo elementos de combate e aventura em uma experiência única.

