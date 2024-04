Alto contraste

O jogo "Bully" está de volta com sua trilha sonora disponibilizada no Spotify. Composta por Shawn Lee, a trilha sonora do jogo é uma mistura de estilos musicais que acompanham as aventuras do protagonista Jimmy Hopkins em sua vida escolar. Se você é fã do jogo ou simplesmente gosta de uma boa trilha sonora, não deixe de conferir essa novidade!

