Call of Duty: Black Ops 6 chega ao Steam com recepção “mista” dos jogadores Call of Duty: Black Ops 6 chega ao Steam com recepção “mista” dos jogadores O Vício|Do R7 28/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 28/10/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Call of Duty: Black Ops 6

O aguardado Call of Duty: Black Ops 6 foi lançado no último dia 25 de outubro, e chegou ao Steam com uma recepção “mista” dos jogadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Nintendo anuncia Animal Crossing: Pocket Camp Complete para mobile

NVIDIA supera Apple e se torna a empresa mais valiosa do mundo

Inspirado em Resident Evil e Dead Space, Cronos pode se tornar franquia