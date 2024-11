Call of Duty: Black Ops 6 faz dobrar número de jogadores simultâneos da franquia na Steam Call of Duty: Black Ops 6 faz dobrar número de jogadores simultâneos da franquia na Steam O Vício|Do R7 25/10/2024 - 10h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 10h09 ) twitter

Call of Duty: Black Ops 6

Com o lançamento de Call of Duty: Black Ops 6, a franquia se tornou grande foco de interesse dos jogadores na Steam, com um grande aumento no número de jogadores simultâneos na plataforma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

