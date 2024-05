Call of Duty: Black Ops 6 revela trailer oficial e confirma lançamento no Xbox Game Pass Call of Duty: Black Ops 6 ganhou um trailer oficial e a confirmação de que será lançado no Xbox Game Pass. A novidade promete agitar...

Call of Duty: Black Ops 6 ganhou um trailer oficial e a confirmação de que será lançado no Xbox Game Pass. A novidade promete agitar os fãs da franquia, que poderão desfrutar do jogo através do serviço de assinatura da Microsoft.

