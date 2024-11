Call of Duty: Black Ops 6 supera Modern Warfare 2 e 3 na Steam Call of Duty: Black Ops 6 supera Modern Warfare 2 e 3 na Steam O Vício|Do R7 28/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 28/10/2024 - 19h49 ) twitter

Call of Duty: Black Ops 6

A Activision está diante de mais um grande sucesso com Call of Duty: Black Ops 6 , que chegou à Steam com números expressivos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

