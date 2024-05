Call of Duty: Black Ops Gulf War chegará ao Xbox Game Pass no lançamento Call of Duty: Black Ops Gulf War chegará ao Xbox Game Pass no lançamento, conforme informações divulgadas pelo site. A novidade...

Call of Duty no Game Pass

Call of Duty: Black Ops Gulf War chegará ao Xbox Game Pass no lançamento, conforme informações divulgadas pelo site. A novidade promete atrair os fãs da franquia, que poderão desfrutar do jogo logo no lançamento.

