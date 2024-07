Call of Duty: Modern Warfare III chegará em breve ao Xbox Game Pass De acordo com informações divulgadas por um site especializado, o jogo Call of Duty: Modern Warfare III está prestes a ser adicionado...

‌



A+

A-

Call of Duty no Xbox Game Pass

De acordo com informações divulgadas por um site especializado, o jogo Call of Duty: Modern Warfare III está prestes a ser adicionado ao catálogo do Xbox Game Pass. Essa novidade promete animar os fãs da franquia e os assinantes do serviço da Microsoft.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Call of Duty: Modern Warfare III está a caminho do Xbox Game Pass, diz site

• Pokémon Sleep celebra 1º aniversário e supera 20 milhões de downloads

• Nintendo dá pistas sobre anúncio de jogo de terror