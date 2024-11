Call of Duty não terá mudança em sua estrutura de desenvolvimento na Microsoft Call of Duty não terá mudança em sua estrutura de desenvolvimento na Microsoft O Vício|Do R7 31/10/2024 - 10h30 (Atualizado em 31/10/2024 - 10h30 ) twitter

Call of Duty

A Activision confirmou recentemente que a estrutura de desenvolvimento da franquia Call of Duty não terá qualquer mudança mesmo com a aquisição do estúdio pela Microsoft.

