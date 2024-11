Capas do PS5 Pro não serão compatíveis com PS5 Slim Capas do PS5 Pro não serão compatíveis com PS5 Slim O Vício|Do R7 30/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Capas do PS5 Pro

No Reddit, um internauta confirmou que as capas do PlayStation 5 Pro não são compatíveis com o PlayStation 5 Slim.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Death Note Killer Within | Jogo online de dedução social é anunciado

PS Plus Essential & Extra anunciam jogos de novembro de 2024

Review | Horizon Zero Dawn Remastered