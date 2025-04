Cartuchos “Game-Key” do Nintendo Switch 2 não ficarão ligados à sua conta Nintendo Os cartuchos do Nintendo Switch 2 terão dois tipos diferentes: enquanto teremos os tradicionais, com o jogo completo disponívei dentro... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 10h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h25 ) twitter

Os cartuchos do Nintendo Switch 2 terão dois tipos diferentes: enquanto teremos os tradicionais, com o jogo completo disponível dentro do cartucho, outros serão chamados de "Game-Key", servindo apenas como uma chave para desbloquear uma versão digital do jogo para você jogar. Como ele serve apenas como um dispositivo de autenticação, muitos fãs presumiram que isso estaria ligado à conta Nintendo, impedindo que eles fossem utilizados por outras pessoas.

Para saber mais sobre essa novidade e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

