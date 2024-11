CD Projekt RED anuncia que The Witcher 4 entrou em produção total CD Projekt RED anuncia que The Witcher 4 entrou em produção total O Vício|Do R7 26/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h48 ) twitter

The Witcher 4

A CD Projekt RED confirmou que a produção de The Witcher 4, seu próximo grande RPG, está em ritmo acelerado. De acordo com Piotr Nielubowicz, chefe de finanças da empresa, o desenvolvimento do jogo entrou na fase mais intensa. A notícia foi divulgada durante a apresentação do relatório financeiro do último trimestre.

