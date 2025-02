CD Projekt RED diz que não mudou rosto de Ciri em The Witcher 4 Depois de muita controvérsia sobre o rosto de Ciri em The Witcher 4, o diretor Sebastian Kalemba foi até o X O post CD Projekt RED... O Vício|Do R7 28/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h27 ) twitter

Doug Cockle, a voz de Geralt, elogia Ciri como a protagonista de The Witcher 4

Depois de muita controvérsia sobre o rosto de Ciri em The Witcher 4, o diretor Sebastian Kalemba foi até o X para dizer que o novo vídeo que mostra os bastidores do jogo trouxe o mesmo modelo apresentado no trailer original, ou seja, ele não foi modificado:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para mais detalhes sobre o desenvolvimento de The Witcher 4!

