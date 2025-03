CD Projekt RED teve lucro de quase US$ 120 milhões em 2024, mesmo sem qualquer lançamento Um dos melhores anos da empresa, em termos financeiros O post CD Projekt RED teve lucro de quase US$ 120 milhões em 2024, mesmo sem... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h46 ) twitter

CD Projekt RED

A CD Projekt RED, mais conhecida pelos sucessos de The Witcher e Cyberpunk 2077, teve um lucro impressionante de quase US$ 120 milhões em 2024, mesmo sem nenhum novo lançamento ao longo do ano.

Para mais detalhes sobre esse resultado surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

