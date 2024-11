Christopher Judge nega que anúncio de God of War esteja a caminho Christopher Judge nega que anúncio de God of War esteja a caminho O Vício|Do R7 26/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h49 ) twitter

God of War Tease

Nas últimas horas, Christopher Judge acabou "incendiando" a comunidade da PlayStation após uma publicação no TikTok, com muitos acreditando que um anúncio relacionado a God of War estava a caminho, possivelmente no The Game Awards deste ano, agendado para 12 de dezembro.

