Christopher Judge Responde Críticas da Amazon Christopher Judge, a voz de Kratos em God of War, não deixou passar em branco as declarações de um executivo da Amazon sobre as atuações... O Vício|Do R7 28/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h21 ) ‌



Kratos de God of War

Christopher Judge, a voz de Kratos em God of War, não deixou passar em branco as declarações de um executivo da Amazon sobre as atuações em jogos. O ator se manifestou em suas redes sociais, defendendo a importância do trabalho dos dubladores e a profundidade que suas performances trazem aos personagens.

