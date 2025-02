Civilization VII | Acesso antecipado chega à Steam com recepção negativa Lançamento oficial está agendado para o dia 11 de fevereiro O post Civilization VII | Acesso antecipado chega à Steam com recepção... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 10h07 ) twitter

Civilization 7

O jogo Sid Meier's Civilization VII já está disponível em acesso antecipado na Steam e aparece com recepção negativa dos jogadores.

Para mais detalhes sobre as críticas e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

