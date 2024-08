Colaboração Épica: Life Is Strange e Final Fantasy VII Juntas! Life Is Strange: Double Exposure anunciou uma colaboração emocionante com Final Fantasy VII, prometendo trazer elementos icônicos... O Vício|Do R7 02/08/2024 - 14h54 (Atualizado em 02/08/2024 - 14h54 ) ‌



Final Fantasy VII em Life is Strange: Double Exposure

Life Is Strange: Double Exposure anunciou uma colaboração emocionante com Final Fantasy VII, prometendo trazer elementos icônicos do clássico RPG para a nova experiência de jogo.

