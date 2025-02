Coletânea de God of War será anunciada em março, diz insider A franquia God of War compeltará 20 anos no dia 22 de março, sendo uma das propriedades intelectuais mais importantes da Sony. O post... O Vício|Do R7 22/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 22/02/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A franquia God of War compeltará 20 anos no dia 22 de março, sendo uma das propriedades intelectuais mais importantes da Sony. E, ao que parece, a empresa pretende comemorar este aniversário com um presentão para os fãs.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa coletânea e suas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Cyberpunk 2077 | Sequência terá perspectiva em 1ª pessoa, indica vaga

Lost Soul Aside revela os requisitos para rodar no PC

Famitsu revela nova lista dos jogos mais esperados de 2025