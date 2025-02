Com God of War: Ragnarök, PS Plus Extra Deluxe anunciam catálogo de jogos de janeiro de 2025 Algumas novidades muito legais! O post Com God of War: Ragnarök, PS Plus Extra Deluxe anunciam catálogo de jogos de janeiro de 2025... O Vício|Do R7 15/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 15/01/2025 - 14h47 ) twitter

A Sony anunciou hoje os novos títulos que farão parte do catálogo da PlayStation Plus (nas assinaturas Extra e Deluxe) em janeiro de 2025, passando a ficar disponíveis especificamente a partir do dia 21. Entre os destaques, estão o aclamado God of War: Ragnarök, a nova aventura de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e a experiência épica na areia de Atlas Fallen: Reign of Sand.

Não perca a oportunidade de conferir a lista completa e todos os detalhes sobre esses lançamentos incríveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

