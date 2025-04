Com Hogwarts Legacy e Battlefield, PlayStation Plus revela novidades de abril O mês de abril chegou repleto de novidades para o serviço, incluindo um aumento de preço O post Com Hogwarts Legacy e Battlefield,... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h07 ) twitter

Ancestral em Hogwarts Legacy

Há pouco (9), o PlayStation Plus anunciou oficialmente as novidades de abril para seu Catálogo de Jogos, com Hogwarts Legacy, Battlefield 1 e mais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todos os lançamentos!

