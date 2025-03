Com Mortal Shell, Prime Gaming anuncia novidades de março Grandes títulos serão disponibilizados aos assinantes! O post Com Mortal Shell, Prime Gaming anuncia novidades de março apareceu primeiro... O Vício|Do R7 06/03/2025 - 20h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h46 ) twitter

Mortal Shell no Prime Gaming

Os jogos que chegarão aos assinantes do Prime Gaming em março foram anunciados, com destaque para Mortal Shell, Mafia II: Definitive Edition e Saints Row: The Third Remastered.

