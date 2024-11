Compositor de Breath of the Wild anuncia saída da Nintendo Compositor de Breath of the Wild anuncia saída da Nintendo O Vício|Do R7 06/11/2024 - 09h09 (Atualizado em 06/11/2024 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Compositor de Breath of the Wild

O compositor Yasuaki Iwata, conhecido por seus trabalhos em The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Animal Crossing: New Horizons, surpreendeu ao anunciar sua saída da Nintendo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Call of Duty: Mobile alcança 1 bilhão de downloads

Nintendo confirma retrocompatibilidade entre Switch e Switch 2

Golden Joystick Awards apresenta seus indicados a Jogo do Ano