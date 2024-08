Concord: O possível fracasso da PlayStation que surpreendeu a todos Deu ruim? O post Concord pode se tornar o maior fracasso da PlayStation apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 31/08/2024 - 20h50 (Atualizado em 31/08/2024 - 20h50 ) ‌



Ao que parece, o game Concord pode se tornar um dos maiores fracasso da PlayStation, que é conhecida por ter bastante sucesso com seus games. Acontece que o jogo chegou a apenas 700 jogadores simultâneos na Steam e, de acordo com o IGN, Concord ficou na posição 147 entre os mais jogados do PS5 nos Estados Unidos.

