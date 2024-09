Concord: O que aconteceu com o jogo que virou item de colecionador Jogo está virando item de colecionador O post Concord | Após fiasco do jogo, cópias físicas são vendidas a preços exorbitantes apareceu... O Vício|Do R7 11/09/2024 - 16h43 (Atualizado em 11/09/2024 - 16h43 ) ‌



Concord

Não é segredo que Concord se tornou um grande fiasco. Seus servidores, por sinal, estão prestes a serem desativados. Com isso, as cópias físicas do jogo estão atraindo interesse de colecionadores.

