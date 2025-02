Confira o gameplay do Tocha Humana em Marvel Rivals Chegando em 21 de fevereiro O post Confira o gameplay do Tocha Humana em Marvel Rivals apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 18/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h07 ) twitter

Marvel Rivals e Tocha-Humana

Johnny Storm, irmão de Sue Storm, chegou para completar a equipe do Quarteto Fantástico em Marvel Rivals. É pelo o que podemos ver no trailer oficial de jogabilidade na conta oficial do jogo.

Não perca a chance de ver tudo sobre o Tocha Humana e sua participação em Marvel Rivals!

