Confira o novo controle temático do Xbox Series X inspirado em Deadpool

O Vício|Do R7 21/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 21/07/2024 - 09h43 )



Xbox Series X de Deadpool

O Xbox revelou recentemente o novo controle temático do Series X inspirado no universo de Deadpool. Com um design único e cheio de detalhes, o acessório promete conquistar os fãs do anti-herói e do Wolverine.

