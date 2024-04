Confira o novo vídeo promocional musical de Stellar Blade Stellar Blade ganha destaque com seu novo vídeo promocional musical, que promete envolver os fãs com uma experiência única. O vídeo...

Alto contraste

A+

A-

Vídeo musical de Star Blade

Stellar Blade ganha destaque com seu novo vídeo promocional musical, que promete envolver os fãs com uma experiência única. O vídeo traz elementos visuais impressionantes e uma trilha sonora cativante, que certamente irá conquistar os amantes do gênero. Além disso, a produção conta com uma atmosfera envolvente que promete transportar os espectadores para o universo do jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Stellar Blade ganha novo vídeo promocional musical

• Exoprimal ganha nova atualização, incluindo colaboração com Mega Man

• HAWKED ganha maior atualização até o momento



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.