Confira os principais games que estreiam em dezembro de 2024 Confira os principais games que estreiam em dezembro de 2024 O Vício|Do R7 01/12/2024 - 07h07 (Atualizado em 01/12/2024 - 07h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fantasian Neo Dimension

Dezembro é o último mês do ano e já é marcado pelas premiações e retrospectivas. Entretanto, temos alguns grandes lançamentos que estão chegando às mais diversas plataformas. Contando com Indiana Jones, Marvel Rivais, Fantasian Neo Dimension e Path of Exile 2. Confira a lista completa:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Revelado codinome do novo jogo da Naughty Dog

Yu-Gi-Oh! – Vazamento revela jogos de coletânea comemorativa

Marvel Rivals revela primeiras imagens de Wolverine