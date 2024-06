O Vício |Do R7

Conheça o novo Pulse Elite do PlayStation 5

Pulse Elite do PlayStation 5

O Pulse Elite, o novo headset do PlayStation, está disponível para os fãs da marca. Com design inovador e tecnologia de ponta, o dispositivo promete uma experiência sonora imersiva para os jogadores. Além disso, o headset conta com diversas funcionalidades que o tornam ideal para longas sessões de jogo.

