Controles do Nintendo Switch 1 funcionarão para jogos do Switch 2 Controles da geração passada, no entanto, funcionarão com limitações O post Controles do Nintendo Switch 1 funcionarão para jogos do...

O Vício|Do R7 04/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share