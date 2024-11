Cresce a lista de jogos melhorados para PlayStation 5 Pro – Confira! Cresce a lista de jogos melhorados para PlayStation 5 Pro – Confira! O Vício|Do R7 03/11/2024 - 21h08 (Atualizado em 03/11/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cresce a lista de jogos melhorados para PlayStation 5 Pro

O PlayStation 5 Pro chegará no dia 7 de novembro e o número de jogos que receberão melhorias para este novo dispositivo não para de crescer. No momento, estamos falando de quase 100 títulos no total, que podem ser conferidos na lista abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Square Enix planeja lançar jogos simultaneamente no Xbox no futuro, diz produtor

Horizon Zero Dawn Remastered registra lançamento decepcionante na Steam

PlayStation anuncia novas personalidades do programa Playmakers no Brasil