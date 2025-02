Criador do Xbox diz que empresa escolheu a estratégia errada para o Xbox Series Seamus Blackley é conhecido por ser o criador do primeiro Xbox e, agora, ele diz que a empresa errou na estratégia para promover o... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h27 ) twitter

Remake Halo

Seamus Blackley é conhecido por ser o criador do primeiro Xbox e, agora, ele diz que a empresa errou na estratégia para promover o Xbox Series X/S. Em conversa com o VideoGamer Podcast, Blackley diz que usar o poder do console como ponto de venda foi um movimento ultrapassado:

Para saber mais sobre as declarações de Blackley e o futuro do Xbox, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

