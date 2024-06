Dark Horse Comics anuncia coleção de pôsteres de Marvel's Spider-Man 2

O Vício |Do R7

Coleção de pôsteres de Marvel's Spider-Man 2

A Dark Horse Comics anunciou uma incrível coleção de pôsteres inspirados no jogo Marvel's Spider-Man 2. Com designs exclusivos e detalhes impressionantes, os fãs poderão decorar suas paredes com arte de alta qualidade que celebra esse universo tão amado. Além disso, a variedade de pôsteres disponíveis promete agradar a todos os gostos, desde os fãs mais clássicos até aqueles que preferem um estilo mais moderno. Essa coleção é um verdadeiro tesouro para os apaixonados pelo Homem-Aranha e promete ser um item de colecionador imperdível.

