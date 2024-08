Data de Lançamento Confirmada para o Novo Jogo de Senhor dos Anéis! O aguardado jogo "The Lord of the Rings: Return to Moria" finalmente ganhou uma data de lançamento para Xbox Series e Steam, trazendo... O Vício|Do R7 07/08/2024 - 10h47 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

The Lord of the Rings: Return to Moria

O aguardado jogo "The Lord of the Rings: Return to Moria" finalmente ganhou uma data de lançamento para Xbox Series e Steam, trazendo grandes expectativas para os fãs da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• The Lord of the Rings: Return to Moria ganha data no Xbox Series e Steam

• Capcom anuncia line-up para a Gamescom

• PlayStation 5 supera 61 milhões de unidades vendidas