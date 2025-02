Data de lançamento do Nintendo Switch 2 pode ter vazado A possível data de lançamento do Nintendo Switch 2 pode ter vazado pela mesma empresa que liberou o primeiro preço do console O post... O Vício|Do R7 25/01/2025 - 23h46 (Atualizado em 25/01/2025 - 23h46 ) twitter

A possível data de lançamento do Nintendo Switch 2 pode ter vazado pela mesma empresa que liberou o primeiro preço do console. Estamos falando da Konsolinet, uma distribuidora na Finlândia. Lá, o console passou a ser listado com o preço de 999 euros, o que é, sem dúvida, um placeholder para tirar a atenção do valor anterior. Mas, o que chama a atenção mesmo é que o lançamento está marcado para o dia 9 de maio de 2025, uma data bem específica.

Para mais detalhes sobre essa possível revelação, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

