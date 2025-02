Dauntless será encerrado em maio de 2025 O jogo da Phoenix Lab que era totalmente inspirado em Monster Hunter, Dauntless, chegará ao fim no dia 29 de maio de 2025. O post Dauntless... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h07 ) twitter

O jogo da Phoenix Lab que era totalmente inspirado em Monster Hunter, Dauntless, chegará ao fim no dia 29 de maio de 2025. Ele foi originalmente lançado em 2019 para PS4, Xbox One e PC, chegando ao Nintendo Switch apenas em 2021, assim como no PS5 e Xbox Series.

Para mais detalhes sobre o encerramento do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

