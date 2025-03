Death Stranding 2 | Começa a pré-venda da mídia física para PS5 Jogo está previsto para junho! O post Death Stranding 2 | Começa a pré-venda da mídia física para PS5 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 12/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 12/03/2025 - 17h47 ) twitter

Poucos dias após a impressionante apresentação no Festival SXSW, a pré-venda da mídia física de Death Stranding 2: On The Beach começou oficialmente no Brasil.

