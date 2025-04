Death Stranding 2 está “95% completo”, diz Hideo Kojima Falta muito pouco! O post Death Stranding 2 está “95% completo”, diz Hideo Kojima apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 10/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h05 ) twitter

Evento de Death Stranding

Hideo Kojima confirmou em nova edição do programa de rádio Koji10 que Death Stranding 2: On The Beach está quase concluído.

