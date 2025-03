Death Stranding 2 | Fãs ainda não descobriram todas as pistas do novo trailer, diz diretor Lançamento do jogo acontecerá dentro de poucos meses O post Death Stranding 2 | Fãs ainda não descobriram todas as pistas do novo trailer... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h26 ) twitter

Death Stranding 2 trailer

Abordando a euforia do recém-lançado novo trailer de Death Stranding 2, diretor do jogo afirma que fãs ainda não descobriram todas as pistas colocadas no material inédito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

