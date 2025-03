Death Stranding 2 | Pré-venda vai começar este mês, diz rumor Jogo terá painel especial no SXSW amanhã (9) O post Death Stranding 2 | Pré-venda vai começar este mês, diz rumor apareceu primeiro... O Vício|Do R7 08/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h30 ) twitter

Norman Reedus em Death Stranding

Com evento especial marcado para amanhã (9) no South by Southwest (SXSW), Death Stranding 2: On The Beach deve ter a data de sua pré-venda anunciada em breve.

