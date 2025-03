Death Stranding 2 recebe trailer focado na Edição de Colecionador Jogo está agendado para 26 de junho no PS5! O post Death Stranding 2 recebe trailer focado na Edição de Colecionador apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edição do Death Stranding 2

Sabemos que as pré-vendas de Death Stranding 2: On the Beach vão começar oficialmente em 17 de março na PlayStation Store, e a Kojima Productions disponibilizou um conteúdo inédito destacando a Edição de Colecionador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

God of War Ragnarök ganha coleção inspirada em desafio de God of War II

Assassin’s Creed Shadows | Japão critica Ubisoft por ser possível destruir um de seus santuários no game

Com Assassin’s Creed Shadows, Xbox divulga novidades da semana