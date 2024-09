Demissões impactam o remake de Until Dawn antes do lançamento Eles justificaram que estão reduzindo "significativamente" o seu tamanho O post Until Dawn | Estúdio do remake sofre com demissões... O Vício|Do R7 03/09/2024 - 17h52 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h52 ) ‌



Versão de Until Dawn

A Ballistic Moon, estúdio do remake de Until Dawn, anunciou que passará por uma grande onda de demissões, às vésperas do lançamento do novo jogo.

‌



