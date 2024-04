Demon Slayer: Jogo ganha novo trailer e promete conquistar os fãs

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Games O Vício - Games (O Vício - Games)

Demon Slayer: Sweep the Board! é o novo jogo que está conquistando os fãs do anime. Com gráficos incríveis e uma jogabilidade envolvente, o game promete levar os jogadores para o mundo dos caçadores de demônios.

Descubra mais sobre o novo trailer do jogo e mergulhe nessa aventura emocionante consultando a matéria completa no Games - O Vício.

Leia mais em Games - O Vício

• Demon Slayer: Sweep the Board! | Jogo ganha novo trailer

• Sonic Superstars | SEGA reconhece vendas abaixo do esperado

• Importante recurso pode ter sido confirmado no Nintendo Switch 2

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.