Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 ganha trailers focados em Gyokko e Hantengu Vilões do Arco da Vila dos Ferreiros ganharam destaque em novos vídeos promocionais O post Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Aniplex divulgou novos trailers individuais de personagens do jogo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, destacando Gyokko e Hantengu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Dishonored | Fundador do Arkane Studios quer trabalhar em uma sequência

Tekken 8 receberá patch com melhorias após críticas de atualização

Pré-venda do Nintendo Switch 2 esgota em minutos no Reino Unido