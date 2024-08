Descubra a Nova Aventura de Beetlejuice no Roblox! Beetlejuice, Beetlejuice, agora ganha uma experiência imersiva no Roblox, trazendo uma nova dimensão para os fãs do icônico personagem... O Vício|Do R7 07/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 13h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Beetlejuice Beetlejuice no Roblox

Beetlejuice, Beetlejuice, agora ganha uma experiência imersiva no Roblox, trazendo uma nova dimensão para os fãs do icônico personagem. Prepare-se para explorar um mundo cheio de surpresas e desafios inspirados no clássico filme!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Beetlejuice Beetlejuice ganha experiência imersiva no Roblox

• The Callisto Protocol | Diretor “culpa” a publisher por fracasso do jogo

• Monster Hunter Wilds recebe trailer focado no Insect Glaive